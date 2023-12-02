MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? Şefleri tabağına hayran bıraktı! Büyük ödülün sahibi... MasterChef All Star’da 2 etaptan oluşan ödül oyununu kim kazandı. Yarışmanın ilk etabı takım oyunu şeklindeyken ikinci etap bireysel olarak oynandı. Bakın büyük ödülü kim kazandı…

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star'da 1 Aralık akşamında ödül heyecanı vardı. Ödül oyunu gecesinde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları Kestane’nin ana ürün olarak kullanıldığı 5 ayrı tabak hazırladı.

Takım kadroları ise şu şekildeydi…

Mavi Takım: Hasan kaptanlığında, Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım: Babaros kaptanlığında, Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

Yemekler yapıldı, sıra tadımda…

Kırmızı takım, soğuk başlangıç ve çorba konusunda en iyisini yaparken, ara sıcak ve ana yemek konularında Mavi takım daha başarılı oldu. Tatlı kategorisinde ise kazananı belirlemek için düzenlenen ödül oyununda Kırmızı takım, daha başarılı bir tabak hazırlayarak oyunu 3-2'lik skorla kazandı. Bu zaferle birlikte Kırmızı takım, yarışmanın ikinci etabına katılma hakkını elde etti.

İkinci etapta neler oldu…

Yarışmacılar, ikinci etapta İstanbul Macaristan başkonsolosu Zsuzsanna Palmai'nin konuk olduğu MasterChef All Star’da Baca Kek yapmaları istendi. Kırmızı takım, Macaristan'a özgü bir tatlı olan asıl adı Kürtőskalács olan yemeği yapmak için mücadele etti.

Büyük ödülü kim kazandı?

Baca Kek tadımından sonra tabağı en iyi çıkaran 4 yarışmacı öne çağrıldı. Gecenin dördüncüsü Esra, üçüncüsü Kıvanç oldu. Final Cemre ile Eren arasında yaşandı. Baca Kek’i en iyi yaparak 100 bin TL’nin sahibi Eren oldu.