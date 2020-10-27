Tv'in sevilen yarışması MsterChef'in son bölümünde Özgül gözyaşları içinde meme kanseri farkındalığı hakkında konuştu.

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef'in 26 Ekim'de yayınlanan son bölümünde, kaptanlık oyunları oynandı ve takımlar belli oldu.

MEME KANSERİ FARKINDALIĞI HAKKINDA KONUŞTU

MasterChef Türkiye'de 11. haftanın kaptanlık oyunu öncesi stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Yarışmanın sevilen isimlerinden Özgül gözyaşları içinde meme kanseri farkındalığı hakkında konuştu.

MasterChef'te Özgül, meme kanseri farkındalığı hakkında konuştu İZLE







KAPTANLIK OYUNUNU ÖZGÜL KAZANDI

Kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

İlk turda Barbaros, Ebru, Serhat, Esra, Özgül, Sefa yemeği en iyi yapan isimlerden oldu. Altı yarışmacının yaptığı kayseri yağlamasının tadına bakan şefler finale kalan Özgül, Ebru, Barbaros'dan Özgül'ü seçti. .

Mavi takım kaptanı olan Özgül kırmızı takıma Tanya'yı seçti.

TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Tanya ve Özgül kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

Mavi takım kaptanı olan Özgül, Barbaros, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray'ı takımına aldı.

Kırmızı takım kaptanı olan Tanya, Serhat, Furkan, Sefa, Ebru, Emir'i seçti.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU TANYA KAZANDI

Haftanın kaptanı olan Özgül ve Tanya düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Tanya ve Özgül bu turda İzmir Bombası yaptı. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve kazanan ismi Tanya oldu.

Kaptanlık düellosunu kazanan Tanya avantaj kazandı. Tanya kendi takımından Sefa'yı karşı takıma gönderirken, Barbaros'u kırmızı takıma aldı.