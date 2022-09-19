MASTERCHEF'TE ŞOK AYRILIK! MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim şok etkisi yarattı.İşte programa veda eden o isim...

TV’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de heyecan devam ediyor.Dün ekranlara gelen bölümde eleme oyunu oynandı.

Eleme potasında yer alan yarışmacılar yarışmaya devam edebilmek için birbirleri ile yarıştı.Şeflerin istediği tabakları en başarısız yapan isim yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Barış, Melih, Kıvanç, Atike Vural ve Fatma Nur olmuştu.

Potadaki isimler yarışmaya devam edebilmek için şeflerin istediği yemekleri hazırladılar ve oylamaya çıktılar.Rakiplerinden daha başarısız tabağı hazırlayan isim yarışmaya veda etti.

Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de elenen son isim Melih oldu.



