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    MASTERCHEF'TE ŞOK EDEN AYRILIK! MasterChef Türkiye'de kim elendi?

    MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme oyunu heyecanı yaşandı.Yarışmaya veda eden isim şok etkisi yarattı.
    • 03.10.2022 - 09:36
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    MASTERCHEF'TE ŞOK EDEN AYRILIK! MasterChef Türkiye'de kim elendi?

    TV8 ekranlarının reytin rekorları kıran yemek programı MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.Eleme potasında yer alan bir isim yarışmaya veda etti.

    Eleme potasında bulunan yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edebilmek için birbirleri ile yarıştı.Şeflerin istediği tabakları rakiplerinden daha başarısız yapan isim yarışmaya veda etti.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule ve Tayfun oldu.

    Eleme adayı olan bu isimler MasterChef Türkiye'de yollarına devam edebilmek için son kez hünerlerini sergilediler.Yarışmacılar şeflerin verdiği ana malzeme ile en başarılı tabağı hazırlamak için ter döktü.

    Eleme oyununda şefler yarışmacılara ana malzeme olarak bal kabağı verdi.Bal kabağını kullanarak en başarılı tabakları hazırlayan 3 yarışmacı eleme potasından kurtulurken Fatma Nur, Kaan ve Çağatay tekrar bir oyun oynamak için tezgah başına geçti.

    Elenen isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’de dün akşam elenen isim Kaan oldu.Kaan'ın elenmesi izleyicilere adeta şok etkisi yarattı.

    MASTERCHEF TE ŞOK EDEN AYRILIK! MasterChef Türkiye de kim elendi? #1


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