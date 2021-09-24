MasterChef'te Somer Şef, kaşık attı

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, yarışmacı Eren'in tabağına "4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık." diyerek kaşık attı.

MasterChef Türkiye 2021'de beşinci haftada son dokunulmazlık oyunu dün akşam ekrana geldi.

İsveç Konsolosluğu'nda oynanan dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha dokunulmazlık için mutfağa girdi.

Mavi takımda eleme adayları dışındaki altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, bu oyunda ana ürün olarak patates verdi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı.

SOMER ŞEF'E KAŞIK ATTIRAN TABAK

Süre bitiminde şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Kritik tadım sonrasında şefler, yarışmacıları hazırladıkları yemekler için tebrik etti. Altı isim arasında gecenin en iyi tabağını çıkaran Eren oldu.

Şef Sivrioğlu, yemeğini çok beğendiği Eren için kaşık attı.

"HİÇ BU KADAR ERKEN OLMAMIŞTI"

Somer şef, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren için "Biraz küçük ve erken bir başlangıç. Ama 4 yıllık MasterChef tarihinde buna hiç bu kadar erken başlamamıştık. Şimdilik çay kaşığı ama bu iş büyür" diyerek yarışmacıyı takdir etti.

KAŞIK ATMANIN ANLAMI

Şeflerin kaşık atması aşçılık öğrencileri tarafından gururla karşılanıyor. Bir şefin kaşık atması; yemeklerin beğenildiği anlamına geliyor. Yemekte hiçbir eksik bulunmadığını gösteren şefin kaşık atması demek öğrencisine “benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı “ demek ile aynıdır.