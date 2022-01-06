MasterChef’te son şef önlüğünü kim giyecek: Dilara mı, Tahsin mi?

MasterChef’te son şef önlüğünü kim giyecek: Dilara mı, Tahsin mi?

MasterChef Türkiye’de son şef ceketi için başarılı iki isim karşı karşıya... Peki önlüğün sahibi kim olacak; Dilara mı, Tahsin mi? İşte 6 Ocak Perşembe Masterchef'te yaşananlar...

MasterChef Türkiye 2021’de son çeyrek finalist bu akşam belli olacak.

Sergen, Hasan ve Eren, şef ceketini giyerek çeyrek finale kalmıştı.

Bu akşam, MasterChef’in 6 Ocak 2022 Perşembe tarihli bölümünde Dilara ile Tahsin arasında sezonun en önemli düellosu ekrana gelecek. Bir kişi, çeyrek finalist olurken diğer isim ise yarışmaya beşinci olarak veda edecek.

Şeflerin vereceği oylar ise Tahsin ve Dilara’nın yarışmadaki kaderini belirleyecek. Peki, bu akşam MasterChef’te kim kazanacak, son şef ceketini kim giyecek?

MASTERCHEF’TE SON ŞEF ÖNLÜĞÜNÜ KİM GİYECEK?

MasterChef Türkiye 2021’de kritik bir düello ekrana gelecek bu akşam gerçekleşiyor.

Tahsin ile Dilara, son şef ceketini almak için karşılaşacak. İki yarışmacı, şefin tabağı oyunu ve yaratıcılık oyununda en yüksek puanları almak için hünerlerini sergileyecek.

İki oyunda verilecek on üzerinde puanlar ile son çeyrek finalist belli olacak.