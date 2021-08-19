MasterChef'te talihsiz olay: Yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef Türkiye'nin 18 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan 41'inci bölümünde, iki yarışmacı talihsiz bir olay yaşadı. Şeflerin yemeğini tatmayacağını öğrenen Nejdet ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'de final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Ana kadronun yavaş yavaş oturmaya başladığı MasterChef'te dün, üçüncü etap yarışmacıları adlarının yazılı olduğu önlüğü alabilmek için kıran kırana bir mücadele sergiledi.

MasterChef Türkiye'nin 18 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde adaylar, ilk olarak Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun isteği üzerine sac tava ve pilav yaptı.

İKİ YARIŞMACININ YEMEĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI

Ancak dün yayınlanan 41'inci bölümde, iki yarışmacı talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Şefler, yemekleri ocakta unutan iki yarışmacının yemeğini değerlendirmeye almadı.

Nejdet ve Atakan, süre bitiminde yemeklerini ocaktan alıp sunum tahtasına koymadıkları için değerlendirme dışında kaldı.

"BİZ TATMAYIZ"

Daha önce ekipten İbrahim ve Tunahan'ın da aynı olay nedeniyle sorun yaşadığını açıklayan şeflerden Somer Sivrioğlu, ''Yemek eğer ocağın üzerinde bırakılırsa biz o yemeği tatmayız, bakmayız.'' şeklinde konuştu.

HIÇKIRIKLARA BOĞULDU

İki yarışmacı, bu olay sonrasında adeta yıkıldı. Şeflerin konuşmasının ardından yere çökerek ağlamaya başlayan yarışmacı Nejdet, hıçkırıklara boğuldu.

Rakip arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan yarışmacıya, arkadaşlarından da destek yağdı.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Yarışmacılardan Emre, "Mücadeleye devam, oğlun görmesin böyle." diyerek gözyaşlarına boğulan Nejdet'i teselli etti.

Bir süre kendine gelemeyen yarışmacı stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra geri gelen Nejdet yaşadığı üzüntüyü ifade etti.