Tv8'in sevilen programı MasterChef'te yarışma heyecanıyla, Uğur ile Tanya arasında tartışma çıktı.

MasterChef'in 27 Ekim'de yayınlanan son bölümünde, dokunulmazlık oyunları oynanırken haftanın eleme adayları da belli oldu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yarışmacılar oyunların verdiği heyecanla, zaman zaman gergin anlar yaşayabiliyor.

Takım arkadaşları kazananı belirlemek için tadım yaparken Tanya ve Uğur arasında balkonda gerginlik yaşandı.

MasterChef'te Tanya ile Uğur arasında gerginlik yaşandı İZLE



MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, günü konsepti konsepti, "kör tadım" olarak belirlendi. Mehmet, Somer ve Danilo Şef kör tadım oyununda acılı bulgur çorbası, terbiyeli işkembe çorbası, mercimek çorbası, balık çorbası ve minestrone çorbası yapıldı. Şefler takımlara çorba menüsü için 45'er dakika süre verdi.

Takımlardan sırasıyla kuliste bekleyen yarışmacılar, gözleri kapalı şekilde içeri alındı ve çorbaların tadına baktı. Yarışmacılar ve verdikleri puanların dağılımına göre en çok doğru tahmini Uğur yaptı. Böylece MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BARBAROS

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Kırmızı takım yarışmacıları 27 Ekim bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağı olan yemeği yaptı. Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Barbaros oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi.

Kırmızı takımda yapılan oylama sonunda ise Serhat gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece Tanya ve Serhat ilk eleme adayları oldu.