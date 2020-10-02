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    MasterChef'te Tanya rahatsızlanarak oyunu terk etti

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılardan Tanya rahatsızlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 05:25
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    MasterChef'te Tanya rahatsızlanarak oyunu terk etti

    MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim akşamı yayınlanan son bölümünde, dokunulmazlık oyunları oynandı.

    Kıyasıya mücadelenin sürdüğü programda, yarışmacılardan Tanya, rahatsızlanarak yarışmayı terk etmek zorunda kaldı.

    Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Tanya doktor eşliğinde stüdyo dışına alınırken bireysel dokunulmazlık oyununda tabağı değerlendirme dışı kaldı.

    MasterChef'te Tanya rahatsızlanarak oyunu terk etti VİDEO

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

    MasterChef 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Sefa seçti. Sefa eleme adayı olarak dokunulmazlık oyununu kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü Uğur'un ismini verdi.

    Diğer eleme adayı mavi kaptanı tarafından seçildi. MasterChef 4. eleme adayı Didem oldu.

    MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımda Esra ve Duygu olmuştu.

    MasterChef te Tanya rahatsızlanarak oyunu terk etti #1

    DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI

    MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim'de ekranlara gelen son bölümünde, dokunulmazlık oyunu için MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları farklı konseptlerde yemekler hazırladı.

    Mavi takım, yurtdışında gelen özel konuklar için protokol menüsü hazırlarken, kırmızı takımda ise Barbaros'un düğünü adlı konsept menü yapıldı.

    Şeflerin yaptığı oylamanın ardından, MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

    MasterChef te Tanya rahatsızlanarak oyunu terk etti #2

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI SEFA KAZANDI

    MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı.

    Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda, Mehmet şefin özel tarifi ile olan Surf and Turf'ı yapmaya çalıştı. Mavi takım Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in kendilerine verdiği süre içinde Mehmet şefin tabağına en yakın olanı hazırlamak için dakikalar ile yarıştı.

    Kabuklu deniz ürünleri alerjisi olan Tanya oyun sırasında rahatsızlanarak oyun dışına çıktı. Şefler yaptıkları tadım bölümünde Uğur ile Sefa'nın tabağını başarılı buldu.

    Oyunun sonunda kazanan isim Sefa, oldu. Sefa böylece bireysel dokunulmazlığı alan isim oldu.

    MasterChef te Tanya rahatsızlanarak oyunu terk etti #3

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