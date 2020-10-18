Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde, yarışmacılar arasında tartışma yaşandı.

Ekranların sevilen programı MasterChef'in 17 Ekim'de yayınlanan son bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Dokunulmazlık ve bireysel dokkunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlendi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan Uğur'un mavi takıma karabiber vermemesi stüdyoda tartışmalara sebep oldu.

Kırmızı takımdan Serhat, Uğur'un karabiberi vermemesini "Çok ezikçe ve korkakça bir hareket" olarak değerlendirince, yarışmacılar arasında sinirler gerildi.

MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı VİDEO



DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, yemekler ve alınan oylar şu şekilde;

Cunda Ezmesi : Mavi takım 5-4

Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası : Kırmızı takım 5-4

Saçaklı Mantı : Kırmızı takım 8-1

Tirit : Kırmızı takım

Höşmerim

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN EBRU ESRAYI SEÇTİ

Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Ebru, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Ebru, haftanın 5. eleme adayı olarak Esra'yı söyledi.

6. ELEME ADAYI TANYA OLDU

Ebru, Tanya, Furkan, Esra, Berker en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadele etti. Son eleme adayı ise Tanya oldu.

ELEME ADAYLARI

Didem

Özgül

Emir

Uğur

Esra

Tanya