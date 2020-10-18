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- MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı
MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı
- Haber Merkezi
- 18.10.2020 - 02:51
Ekranların sevilen programı MasterChef'in 17 Ekim'de yayınlanan son bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
Dokunulmazlık ve bireysel dokkunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlendi.
TARTIŞMA YAŞANDI
Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan Uğur'un mavi takıma karabiber vermemesi stüdyoda tartışmalara sebep oldu.
Kırmızı takımdan Serhat, Uğur'un karabiberi vermemesini "Çok ezikçe ve korkakça bir hareket" olarak değerlendirince, yarışmacılar arasında sinirler gerildi.
MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı VİDEO
DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, yemekler ve alınan oylar şu şekilde;
Cunda Ezmesi : Mavi takım 5-4
Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası : Kırmızı takım 5-4
Saçaklı Mantı : Kırmızı takım 8-1
Tirit : Kırmızı takım
Höşmerim
MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN EBRU ESRAYI SEÇTİ
Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Ebru, bireysel dokunulmazlığı kazandı.
Ebru, haftanın 5. eleme adayı olarak Esra'yı söyledi.
6. ELEME ADAYI TANYA OLDU
Ebru, Tanya, Furkan, Esra, Berker en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadele etti. Son eleme adayı ise Tanya oldu.
ELEME ADAYLARI
Didem
Özgül
Emir
Uğur
Esra
Tanya