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    MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde, yarışmacılar arasında tartışma yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 02:51
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    MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı

    Ekranların sevilen programı MasterChef'in 17 Ekim'de yayınlanan son bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

    Dokunulmazlık ve bireysel dokkunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlendi.

    TARTIŞMA YAŞANDI

    Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan Uğur'un mavi takıma karabiber vermemesi stüdyoda tartışmalara sebep oldu.

    Kırmızı takımdan Serhat, Uğur'un karabiberi vermemesini "Çok ezikçe ve korkakça bir hareket" olarak değerlendirince, yarışmacılar arasında sinirler gerildi.

    MasterChef'te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı VİDEO

    DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN

    MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, yemekler ve alınan oylar şu şekilde;

    Cunda Ezmesi : Mavi takım 5-4
    Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası : Kırmızı takım 5-4
    Saçaklı Mantı : Kırmızı takım 8-1
    Tirit : Kırmızı takım
    Höşmerim

    MasterChef'te bu akşam dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu.

    MasterChef te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı #1

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN EBRU ESRAYI SEÇTİ

    Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Ebru, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

    Ebru, haftanın 5. eleme adayı olarak Esra'yı söyledi.

    6. ELEME ADAYI TANYA OLDU

    Ebru, Tanya, Furkan, Esra, Berker en lezzetli tabağı çıkarmak için mücadele etti. Son eleme adayı ise Tanya oldu.

    ELEME ADAYLARI

    Didem

    Özgül

    Emir

    Uğur

    Esra

    Tanya

    MasterChef te yarışmacılar arasında karabiber tartışması çıktı #2

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