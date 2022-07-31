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- MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi
MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi
- Haber Merkezi
- 31.07.2022 - 09:06
- Güncelleme : 31.07.2022 - 09:19
Ekranların sevilen programı MasterChef tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak MasterChef'in 25. bölümünde Nazike yaptığı tatlıyı tatmaları için şeflere sundu.
Danilo Zanna tatlının tadına baktığında neye uğradığını şaşırdı.
Yarışmacının hatası hemen farkedildi
İtalyan Şef yüzünü ekşiterek genç yarışmacıya "Sen buna tuz mu attın?" diye sordu.
Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şef teşekkür edip yerine geçti. Mehmet Yalçınkaya ise tatlının üzerine parmağıyla dokunup diline götürdüğünde yarışmacının yaptığı hatayı fark etti.
"Pudra şekeri yerine tuz atmışsın"
Mehmet Şef'in "Pudra şekeri yerine bunun üzerine tuz atmışsın" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Nazike "Gerçekten mi?" dedi.
Nazike'den yaklaşmasını isteyen Mehmet Şef şu ifadeleri kullandı:
"Bu ne ya, gel bak. Pudra şekeri diye tuz koymuşsun güzel kardeşim. Sen burada mısın? Ben bunu yemem"
MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi VİDEO
Somer Sivrioğlu tadım yapmadı
Bunun üzerine Somer Sivrioğlu tadım yapmadı.
Nazike bir üst tura geçemeden MasterChef'e veda etti.