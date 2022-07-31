Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
425.981
-0.01%
BTXN Coin
9.52
-6.57%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef’in 25. bölümünde Nazike isimli yarışmacı hazırladığı tatlıya pudra şekeri yerine tuz atınca yarışmaya veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi

    Ekranların sevilen programı MasterChef tüm hızıyla sürüyor.

    Son olarak MasterChef'in 25. bölümünde Nazike yaptığı tatlıyı tatmaları için şeflere sundu.

    Danilo Zanna tatlının tadına baktığında neye uğradığını şaşırdı.

    Yarışmacının hatası hemen farkedildi

    İtalyan Şef yüzünü ekşiterek genç yarışmacıya "Sen buna tuz mu attın?" diye sordu.

    Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şef teşekkür edip yerine geçti. Mehmet Yalçınkaya ise tatlının üzerine parmağıyla dokunup diline götürdüğünde yarışmacının yaptığı hatayı fark etti.

    "Pudra şekeri yerine tuz atmışsın"

    Mehmet Şef'in "Pudra şekeri yerine bunun üzerine tuz atmışsın" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Nazike "Gerçekten mi?" dedi.

    Nazike'den yaklaşmasını isteyen Mehmet Şef şu ifadeleri kullandı:

    "Bu ne ya, gel bak. Pudra şekeri diye tuz koymuşsun güzel kardeşim. Sen burada mısın? Ben bunu yemem"

    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi VİDEO

    MasterChef te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi #1

    Somer Sivrioğlu tadım yapmadı

    Bunun üzerine Somer Sivrioğlu tadım yapmadı.

    Nazike bir üst tura geçemeden MasterChef'e veda etti.

    MasterChef te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi #2

    MasterChef te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi #3

    MasterChef te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi #4


    İlginizi Çekebilir

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler
    Ekonomi

    İkinci el otomobilde en çok yapılan hileler

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Katılım bankalarının kullandırdığı fon miktarı açıklandı
    Ekonomi

    Katılım bankalarının kullandırdığı fon miktarı açıklandı

    Görüş Bildir