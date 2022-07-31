MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef’in 25. bölümünde Nazike isimli yarışmacı hazırladığı tatlıya pudra şekeri yerine tuz atınca yarışmaya veda etti.

Ekranların sevilen programı MasterChef tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak MasterChef'in 25. bölümünde Nazike yaptığı tatlıyı tatmaları için şeflere sundu.

Danilo Zanna tatlının tadına baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Yarışmacının hatası hemen farkedildi

İtalyan Şef yüzünü ekşiterek genç yarışmacıya "Sen buna tuz mu attın?" diye sordu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şef teşekkür edip yerine geçti. Mehmet Yalçınkaya ise tatlının üzerine parmağıyla dokunup diline götürdüğünde yarışmacının yaptığı hatayı fark etti.

"Pudra şekeri yerine tuz atmışsın"

Mehmet Şef'in "Pudra şekeri yerine bunun üzerine tuz atmışsın" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Nazike "Gerçekten mi?" dedi.

Nazike'den yaklaşmasını isteyen Mehmet Şef şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne ya, gel bak. Pudra şekeri diye tuz koymuşsun güzel kardeşim. Sen burada mısın? Ben bunu yemem"

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Somer Sivrioğlu tadım yapmadı

Bunun üzerine Somer Sivrioğlu tadım yapmadı.

Nazike bir üst tura geçemeden MasterChef'e veda etti.