MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, Somer Şef yeni eleme sistemini açıklarken, elenen ilk isim Sedat oldu.

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef’te dün akşam eleme gecesi nefesleri kesti.

İlk eleme oyununun birinci turu sonunda 6 isimden 3 isim elenmekten kurtulurken, 3 isim ise eleme oyunu oynadı.

MasterChef'te yeni eleme sistemiyle ilk veda

SOMER ŞEF YENİ ELEME SİSTEMİNİ AÇIKLADI

Somer Şef yeni eleme sistemini şu ifadelerle açıkladı:

"Bu sene başlattığımız uygulamayla eleme finali iki etaplı olacak. Şu anda oynayacağınız ilk etapta 6 arkadaştan en az başarılı olan 3 arkadaşımız bir final daha oynayacak ve orada da en az başarılı olan arkadaşımız malesef MasterChef 2020’ye veda eden ilk arkadaşımız olacak. İlk etabımız bireysel yaratıcılık etabı."

MASTERCHEF’TE İLK ELENEN SEDAT

MasterChef’in dün akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı.

Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.

16 kişilik ana kadroya veda eden ilk isim Sedat oldu.