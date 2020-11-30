Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz açıklamalarda bulundu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında, yarışmacılardan Uğur sosyal medyadaki küfürlü paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu.

Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.

"PİŞMAN OLDUM"

Uğur ise yaptığı açıklamada, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı.

Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım.

Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim." ifadelerini kullandı.

MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur, özür diledi İZLE

"SONUNA GİDEBİLMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

"Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum" diyen Uğur gözyaşlarını tutamadı.

Kendisine sinirli olduğunu ifade eden Uğur, "O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur şu ifadelere yer verdi:

Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi.

Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi.





"YAPTIĞIM HATA VE MAHCUBİYETİME ÜZÜLÜYORUM"

Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum.

TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum...

Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulunu rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin...