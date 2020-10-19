MasterChef’ten elenen Duygu Acarsoy evlendi

Masterchef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra da barışan Duygu Acarsoy, aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda elenen, elenmeden önce de nişanlısının kendisini aldattığı açıklayan Duygu Acarsoy, nikah masasına oturdu.

Yemeğine bilinçli bir şekilde fazla tuz atarak yarışmadan elendikten sonra ayrıldığı nişanlısının kendisini aldatmadığını, her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu açıklayan Duygu Acarsoy, dün aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Duygu’yu kendisi gibi MasterChef’ten elenen yarışmacı arkadaşları da düğünde yalnız bırakmadı.

Hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Acarsoy, mutlu gününe ilişkin fotoğrafı da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.