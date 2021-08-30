MasterChef'ten elenen Görkem Demiral kimdir? MasterChef 2021 elenen yarışmacı Görkem Demiral hakkında bilgiler

MasterChef'te ilk elenen isim, en zayıf tabağı çıkaran Görkem oldu. Bunun üzerine, MasterChef'ten elenen Görkem Demiral kimdir? sorusu gündeme geldi. Peki, MasterChef'ten elenen Görkem Demiral kimdir?

MasterChef yarışmasında dün ilk eleme oyunu oynanırken, şefin imza tabağı bu kez Danilo Zanna'dan geldi.

Görkem-Tahsin-Hamza arasında en zayıf tabağı yapan "Görkem Demiral" olurken, gecenin birincisi ise Sefanur oldu.

Görkem'in elenmesi herkesi şaşırtırken, hakkındaki bilgiler ise merak edilmeye başlandı.

Görkem'in hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, "MasterChef'ten elenen Görkem Demiral kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'ten elenen Görkem Demiral kimdir?

MASTERCHEF'TEN ELENEN GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan 23 yaşındaki Görkem Demiral, aslen İzmirlidir, annesi ise Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral, geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

MasterChef'te elenen ilk isim Görkem Demiral ViDEO