Hülya Avşar, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte bir mekan çıkışı görüntülendi. Ayak üstü açıklamalarda bulunan Avşar kızının hamilelik açıklaması herkesi şaşkına çevirdi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra ile birlikte geçtiğimiz akşam, Tarabya'da bir restoran çıkışında objektiflere takıldı.

Avşar kızının neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Mekandan önce çıkan Kaya Çilingiroğlu, Zehra'nın ayrılacağını ve Hülya Avşar ile kahve içmeye gideceklerini belirtti.

Kızlarıyla birlikte kameralara poz veren Hülya avşar ve Kaya Çilingiroğlu ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kaya Çilingiroğlu, muhabirlerin "Bu aralar Hülya Hanım'la sık sık berabersiniz?" sorusuna "Akrabam" yanıtını verdi. Ardından Hülya Avşar mekandan çıkış yaptı.

Muhabirler aynı soruyu Hülya Avşar'a da yöneltince Avşar kızının söyledikleri ağızları açık bıraktı.

"Evet hamileyim"

Muhabirlerin "Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" demesi üzerine Hülya Avşar, "Evet hamileyim" yanıtını vererek hem şaşırttı hem de güldürdü.

Kaya Çilingiroğlu ile arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten Hülya Avşar, “Ben her zaman sevgi ve barıştan yana oldum. Üzülen çocuklar oluyor, kavga ve gürültüde” açıklamasında bulundu.

"Kaya beni eve atacak"

Mekandan uzaklaşacakları sırada Çilingiroğlu’nun “Gel de sana kahve yaptırayım?” sözleri üzerine Avşar, “Kaya, bana yürüyor. Eve atacak beni” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.