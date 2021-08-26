'Masumiyet' aşkı da final yaptı! İlayda Alişan Serkay Tütüncü çifti ayrıldı mı?

'Masumiyet' aşkı da final yaptı! İlayda Alişan Serkay Tütüncü çifti ayrıldı mı?

Masumiyet dizisiyle kariyerlerindeki zirveyi yakalayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün ilişkisi uzun sürmedi. Çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı, fotoğrafları sildi.

Masumiyet dizisi setinde doğan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü aşkı, magazin gündeminden düşmüyor.

Dolu dizgin paylaşımlarına devam eden oyuncu çiftten bu kez kötü haber geldi.

Birbirlerini takipten çıkan ve footğraflarını silen İlayda Alişan - Serkay Tütüncü ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? soruları hayranlarının gündeminde...

İşte son gelişmeler...

İLAYDA ALİŞAN - SERKAY TÜTÜNCÜ AYRILDI MI?

Final yapan Masumiyet dizisinde başrolü paylaşan oyuncular 25 yaşındaki İlayda Alişan ve 30 yaşındaki Serkay Tütüncü ayrılık iddiasıyla gündemde.

İlişkinin başlarında sosyal medyayı aktif kullanarak birlikte fotoğraf paylaşan çift bir süredir birlikte görülmemesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarırken çiftten gelen son hamle söylentileri daha da güçlendirdi.

Yaz başında Bodrum'da birlikte görüntülenerek aşkları belgelenen çiftin birlikte çekilmiş karelerini Instagram hesabından silmesi dikkat çekti.

İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" açıklamasında bulunmuştu.

Neden ayrıldıkları henüz öğrenilemeyen çiftten açıklama gelmedi.