Masumiyet Avukat Beril kimdir? Masumiyet'in Beril'i Süreyya Güzel'in biyografisi..

Her çarşamba FOX TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet dizisinde İlker'in avukatı olan Beril'in, İsmail Ilgaz'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Peki, Masumiyet'in Avukat Beril'i Süreyya Güzel kimdir?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde, Avukat Beril, dikkat çeken karakterler arasında yer alıyor.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayımlanan bölümünde, İlker'in avukatlığını yapan Beril ile ilgili İsmail'in sevgili olduğu ortaya çıkmış ve tüm aile bu ilişkiyi öğrenmişti.

İzleyiciler, bu sahnelerin ardından Masumiyet'in Avukat Beril'i hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, Masumiyet Avukat Beril kimdir? Masumiyet'in Beril'i Süreyya Güzel'in hayatı hakkında bilgiler...

SÜREYYA GÜZEL KİMDİR?

12 Haziran 1974 tarihinde dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, eğitmen Süreyya Güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

Sanat yaşamına tiyatro ile başlamış ve Tiyatro Ayna, Düşün Sahnesi, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer almıştır. 1997 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı ''Böyle mi Olacaktı'' adlı dizi ile tanınan Süreyya Güzel, birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Duru Tiyatro'daki oyunculuk atölyelerinde oyuncu koçluğu ve eğitmenlik yapan süreyya Güzel, aynı zamanda reklam filmlerinde ve müzik kliplerinde de oynamaktadır.

Mavi Rüya, Kurtlar Vadisi Irak, Şubat Soğuğu gibi dizi ve filmlerde seslendirmelerde yapan Süreyya Güzel, 2013 yılında Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı ''20 Dakika'' adlı dizide rol almıştır.

2013 yışında ''Hayat Boyu'' filminde Ahu karakterini canlandıran Süreyya Güzel, şimdilerde ''Masumiyet'' adlı dizide Avukat Beril karakterine hayat vermektedir.

SÜREYYA GÜZEL'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR