Masumiyet bu akşam neden yok, final mi yaptı? Masumiyet yeni bölüm tarihi..

Masumiyet bu akşam neden yok, final mi yaptı? Masumiyet yeni bölüm tarihi..

Her çarşamba FOX TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet dizisi, FOX TV yayın akışında yer almadı. Diziyi yayın akışında göremeyenler, 'Masumiyet yok mu, yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi, FOX TV’nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Son haftalarda final iddialarıyla gündeme gelen Masumiyet dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu.

Dizinin sıkı takipçileri, diziyi yayın akışında göremeyince 'Masumiyet bu akşam neden yok, bitti mi? Masumiyet yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Masumiyet bu akşam neden yok, final mi yaptı? Masumiyet yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

MASUMİYET BU AKŞAM NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

FOX TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan ancak Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileri karşısında beklenen reytingi elde edemeyen Masumiyet dizisinin final yapacağı iddia edilmişti.

Ancak yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı Masumiyet dizisinin yayın günü değişti.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumiyet dizisi, sezon finali yapan Yasak Elma'nın yerine geçerek pazartesi gününe alındı.

En son 5 Mayıs’ta izleyicilerin karşısına çıkan 'Masumiyet', 17 Mayıs Pazartesi tarihinden itibaren her pazartesi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

MASUMİYET 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir.

Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır. İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir.

İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.