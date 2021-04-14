Masumiyet dizisi Banu kimdir? Asena Tuğal hakkında bilgiler..

FOX TV’nin reyting rekorları kıran Masumiyet dizisinde Banu karakteri, yaptıklarıyla izleyenleri şoke ediyor. İzleyiciler, Banu karakterine hayat veren Asena Tuğal'ın kim olduğunu merak ediyor.

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde 'Banu Kaya' rolüyle yer alan oyuncu hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla yayımlandığı günden itibaren dikkat çeken dizinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken, 'Masumiyet dizisi Banu kimdir? Asena Tuğal kaç yaşında, nereli?' gibi sorular da merak konusu oldu.

Peki, Masumiyet dizisi Banu kimdir? Asena Tuğal kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Masumiyet dizisinin Banu'su Asena Tuğal'a dair bilgiler..

MASUMİYET BANU KİMDİR?

Asena Tuğal'ın hayat verdiği Banu karakteri, İlker Ilgaz’ın kişisel asistanıdır. Hırslı bir plaza kadını olan Banu, bulunduğu yere aklı, çalışkanlığı ve güvenilirliği ile gelmiştir.

Ilgaz ailesinin kara kutusu konumunda olan Banu'nun, kariyeri ve korumak zorunda olduğu hayat standartları dışında önemsediği tek şey, iki yıldır yasak bir ilişki yaşadığı Timur’a olan duygularıdır.

ASENA TUĞAL KİMDİR?

1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Asena Tuğal, 2000 yılından itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV'de haber muhabiri olarak çalışmıştır. Ardından Star TV ekranlarında düzenlenen 2006 Miss Turkey yarışmasında dördüncü güzel seçilmiştir.

Miss International yarışmasında "Miss Smile" ödülü kazanmıştır. Spor alanında da oldukça başarılı olan Asena Tuğal, tekvando sporunda siyah kuşaktır ve kürek sporunda uluslararası derecelere sahiptir. Bu sayede ülkemizi Milli Takım kadrosuyla geçmiş yıllarda temsil etmiştir.

Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde ‘double major’ olarak tamamlayan oyuncu, aynı dönem içinde hem Matematik hem de Fen Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmuştur.

2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal, Filinta 2016 yılında Kertenkele: Yeniden Doğuş adlı dizilerde rol alan başarılı oyuncu, 2019-2020 Afili Aşk'ta rol almıştır.

2018 yılından bu yana oyuncu Şahin Irmak ile evlidir.

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