Masumiyet dizisi Ela kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, nereli? İlayda Alişan biyografisi..

Çukur, Hakan Muhafız gibi başarılı dizilerden tanınan genç oyuncu İlayda Alişan, Masumiyet dizisi ile ekranlara döndü. Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi 24 Şubat Çarşam akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

Dizide hikayenin temelinde yer alan Ela Yüksel karakterini canlandıran İlayda Alişan ise seyircilerin dikkatini çekti.

Çukur dizisinde Akşın rolüyle hafızalara kazınan oyuncusu İlayda Alişan, Fox TV ekranlarında Masumiyet ile yeniden izleyici karşısına çıktı.

Performansı ve karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncunun hayatına dair bilgiler ise araştırılıyor. Masumiyet Ela kimdir, İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt aranıyor.

İşte İlayda Alişan'ın hayatı ve biyografisi..

MASUMİYET ELA KARAKTERİ KİMDİR?

Henüz 19 yaşında olan Ela, liseden mezun olmuş ve üniversite hayalleri kurmaktadır.

En deli çağında olan Ela, her şeyi yapabileceğine inanırken, öyle bir imkansız aşkın içine düşer. Tüm dünyayı değiştirebileceğine inanan Ela, tek bir karar ile kendi dünyasını değiştirecektir.

Heyecanla beklenen Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren genç oyuncu ise İlayda Alişan'dır.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.



2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain platformunda yer alan Terapist dizisinde Özlem karakterini canlandırıyor.

İLAYDA ALİŞAN DİZİ VE FİLMLERİ