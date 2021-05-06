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Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Reyting sonuçları kaderini belirledi..

Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Reyting sonuçları kaderini belirledi..

İlk bölümünden bu yana gündemde kalmayı başaran Masumiyet dizisi ile ilgili final iddiaları seyirciyi şaşırttı. Peki Masumiyet bitiyor mu, final mi yapacak? İşte ayrıntılar..