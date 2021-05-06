- Haberler
- Medya Haberleri
- Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Reyting sonuçları kaderini belirledi..
Masumiyet dizisi final mi yapıyor? Reyting sonuçları kaderini belirledi..
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 17:28
- Güncelleme : 20.05.2021 - 14:36
Şubat ayında başladığı ilk bölümünün ardından birçok izleyicinin beğendiği Masumiyet dizisinin ilk bölümü, Total’de 4, AB’de yaklaşık 5 reyting alarak haftanın en zorlu akşamlarından çarşamba akşamı önemli bir başarı elde etmişti.
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümün ardından reyting sonuçlarında istenilen verim alınamadı. Dizinin final yapacağı iddiaları ise medya gündeminde yerini aldı.
Dizinin seyirciler, Masumiyet final mi yapacak sorusunu araştırmaya başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yapımın akıbeti merak konusu oldu.
Peki Masumiyet dizisi final mi yapıyor? İşte detaylar..
MASUMİYET DİZİSİ BİTİYOR MU?
Masumiyet dizisinin dün yayınlanan bölümü kritik bir önem taşıyordu. Yüksek maliyetli dizinin reyting sonucu kaderini belirleyecekti.
Ancak çıkan sonuç beklentiyi karşılamadı.
Reyting yarışında ilk yayınlandığı haftalardaki istikrarını koruyamayan ve ardından düşüşe geçen Masumiyet dizisinin erken final kararı aldı.
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizinin 13. bölümde veda edeceği öğrenildi.