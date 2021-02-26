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- Masumiyet dizisi Hande kimdir? Asena Keskinci kaç yaşında, nereli? Asena Keskinci biyografisi..
Masumiyet dizisi Hande kimdir? Asena Keskinci kaç yaşında, nereli? Asena Keskinci biyografisi..
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 11:22
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi 24 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluştu.
Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Bez Bebek’te Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci, Masumiyet dizisinde Hande Hancı karakterine hayat verdi.
Asena Keskinci’nin yıllar içinde yaşadığı değişim izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada gündem olan Aleyna Keskinci hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.
Peki, Masumiyet dizisi Hande kimdir? Asena Keskinci kaç yaşında, nereli? İşte, Asena Keskinci biyografisi..
MASUMİYET HANDE KİMDİR?
Hande, Ela’nın kuzenidir. Aynı apartmanda yaşayan Hande ve Ela, düşman kardeşler gibi büyümüşler.
Düşmanlık tohumları, Hande'nin kalbine henüz çocukken anneannesinin evlat ayırması sonucu ekilmiştir. Annesinin rekabetçi yapısıyla da bu tohumlar filizlenmiştir.
ASENA KESKİNCİ KİMDİR?
20 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğan Reyhan Asena Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir.
Henüz çocukken sektöre adım atan Keskinci, “Bez Bebek” dizisinde Yağmur karakteriyle hafızalara kazınmıştır.
Reklam filmleriyle başladığı kariyerine dizilerle devam eden Asena Keskinci, 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol almıştır.
Yeni sezonda “Bu Benim Masalım” dizisi ana castında yer almaktadır.
ASENA KESKİNCİ ROL ALDIĞI FİLMLER
- 2020 Keman Ağıtları
- 2019 Arap Saçı
- 2018 Ahlat Ağacı
- 2015 Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı
- 2015 Köstebekgiller: Perili Orman
- 2013 Bir Aşk Hikayesi
- 2012 Köstebekgiller
- 2010 Aşk Tesadüfleri Sever
- 2008 Yol Arkadaşım
- 2007-2010 Bez bebek
- 2007 Parmaklıklar Ardında
- 2007 O Kadın
- 2005-2006 Hırsız Polis