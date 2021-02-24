Afili Aşk, Bay yanlış gibi dizilerle üne kavuşan yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü, Masumiyet dizisi ile ekrana gelecek. İlker karakterini canlandıracak olan Serkay Tütüncü’nün hayatı araştırılıyor.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi, ilk bölümüyle 24 Şubat Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarından izleyenlerle buluşuyor.

Serkay Tütüncü, dizide 35 yaşında narsist bir karakter olan İlker'e hayat verecek.

Peki, Masumiyet dizisi İlker kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi..

MASUMİYET İLKER KARAKTERİ KİMDİR?

İlker, otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri bütün hatalarının üstünü kapatan annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsisttir.

35 yıllık hayatı, varlık, güç ve gösteriş içinde geçmiş ve kişisel başarılarla taçlanmıştır. Bu mükemmel hayatı bir gecede tepe taklak olurken o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. sayfaya taşınacak.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğan Serkay Tütüncü, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olmuştur.

2016 yılında TV 8'de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlenen Tütüncü, 2018 yılında 'İnsanlık Suçu' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım atmıştır.

Tütüncü, 2019 yılında Afili Aşk dizisinde Volkan'ı, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan'ı canlandırmıştır.

1,78 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcu olan Serkay Tütüncü, şimdi ise FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandıracak.