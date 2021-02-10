Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? Masumiyet konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? Masumiyet konusu nedir ve oyuncuları kimler?

İlk olarak Yaşı 19 ismi ile tanınan daha sonra Masumiyet olarak değiştirilen dizi hakkında detaylar merak ediliyor. İddialı isimlerin yer alacağı Masumiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı.

İlk bölüm fragramıyla seyircilerinin karşısına çıkan Masumiyet dizisine dair birçok detay merak ediliyor.

Uzun bir aradan sonra dizi setlerine dönen Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol alacak.

Konusu ve oyuncuları merak konusu olan Masumiyet dizisinin ne zaman başlayacağı da araştırılıyor.

İşte Masumiyet dizisine dair merak edilenler..

MASUMİYET DİZİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez.

Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Avşar

Deniz Çakır

Mehmet Aslantuğ

Serkay Tütüncü

Deniz Işın

İlayda Alişan

Selan Uçar

Tolga Güleç

Asena Tuğal

Neslihan Arslan

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Asena Keskinci

Gizem Ergün

Rüçhan Çalışkur

Ozan Kaya Oktu

MASUMİYET NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizinin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başladı.

Masumiyet dizisi Şubat ayında Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak.