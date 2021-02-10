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- Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? Masumiyet konusu nedir ve oyuncuları kimler?
Masumiyet dizisi ne zaman başlıyor? Masumiyet konusu nedir ve oyuncuları kimler?
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 16:15
Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı.
İlk bölüm fragramıyla seyircilerinin karşısına çıkan Masumiyet dizisine dair birçok detay merak ediliyor.
Uzun bir aradan sonra dizi setlerine dönen Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol alacak.
Konusu ve oyuncuları merak konusu olan Masumiyet dizisinin ne zaman başlayacağı da araştırılıyor.
İşte Masumiyet dizisine dair merak edilenler..
MASUMİYET DİZİ KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.
Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.
Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez.
Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
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Hülya Avşar
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Deniz Çakır
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Mehmet Aslantuğ
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Serkay Tütüncü
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Deniz Işın
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İlayda Alişan
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Selan Uçar
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Tolga Güleç
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Asena Tuğal
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Neslihan Arslan
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Ertuğrul Postoğlu
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Alayça Öztürk Gidişli
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Kimya Gökçe Aytaç
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Asena Keskinci
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Gizem Ergün
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Rüçhan Çalışkur
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Ozan Kaya Oktu
MASUMİYET NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizinin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başladı.
Masumiyet dizisi Şubat ayında Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak.