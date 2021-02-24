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- Masumiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Masumiyet dizisi saat kaçta başlayacak?
Masumiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Masumiyet dizisi saat kaçta başlayacak?
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 13:47
Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin detayları araştırılmaya başlandı.
Gerçeklerin ardında iz bıraktığı hayatları konu edinen Masumiyet dizisinin ne zaman, hangi kanalda saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.
Peki, Masumiyet dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Masumiyet dizisi saat kaçta başlayacak?
MASUMİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını Faruk Turgıt'a ait Gold yapımın üstlendiği Masumiyet dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un yıllar sonra ekranlara dönmesi izleyiciyileri son derece heyecanlandırdı.
Fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem olan Masumiyet dizisi, ilk bölümüyle 24 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'da, Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.