Masumiyet dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Masumiyet Hale'nin konağı nerede?

Masumiyet dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? Masumiyet Hale'nin konağı nerede?

İlk bölümüyle ekranlara gelen yeni dizi Masumiyet'e dair detaylar, diziyi izleyenler tarafından araştırılıyor. Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? sorusu seyircilerin merak konusu oldu.

Fox Tv ekranlarının yeni dizisi Masumiyet dizisi çekim alanı merak edildi. İlk adı Yaşı 19 olarak duyurulan ardından isim değişikliğine gidilen dizinin nerede çekildiği de merak konusu oldu.

Dizi severler oyuncu kadrosu ve konusundan sonra dizinin çekim yerlerini araştırmaya başladı.

FOX TV‘de seyirciyle buluşacak olan Masumiyet dizisi kadrosunda Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve Tolga Güleç gibi isimlerden oluşuyor.

Peki Masumiyet dizisi çekim yeri neresi? Masumiyet hangi şehirde, nerede çekiliyor? Hale'nin konağı nerede? İşte merak edilen tüm detaylar..

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Konusu ve karakterleri ile sıra dışı bulunan Masumiyet dizisinin çekim yerlerinde de farklılığa gidildi. Masumiyet dizisi için il olarak Kocaeli tercih edildi. İlçe olarak ise Kocaeli’nin pek çok semtinden yararlanıldı.

Çekimler için Kocaeli sokaklarından oldukça yararlanırken, ilçe olarak Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi illerinden tamamından yararlanıldı.

MASUMİYET HALE'NİN KONAĞI NEREDE?

Masumiyet dizisinde çekimler Sakıp Sabancı’nın İstanbul Anadolu yakasında bulunan konağında çekiliyor.

Sakıp Sabancı 2014’de vefat ettikten sonra Sabancı Vakfı tarafından kullanılmayan ev 2020 de tadilata girmişti. Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat verecek Hülya Avşar’ın kullandığı bu ev yeni yüzü ile izleyicisi karşısına çıkarılacak.