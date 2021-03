Masumiyet dizisinin İrem'i Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli?

Ekranların yeni dizisi Masumiyet, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekmeyi başardı. İrem karakterini canlandıran Deniz Işın kimdir? sorusu seyircilerin merak konusu oldu.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet dizisinde 'İrem Orhun' rolüyle yer alan oyuncu hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Kadrosu ve konusuyla ilk bölümde dikkatleri çeken dizisinin bölümleri heyecanla beklenirken, Masumiyet dizisi İrem kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli gibi sorular da merak konusu oldu.

İşte Masumiyet dizisinin İrem'i Deniz Işın'a dair bilgiler..

MASUMİYET İREM KİMDİR?

İrem Orhun tanınmış bir babanın vermiş olduğu hayat ile sosyetenin içinden bir karakter. Bu üzerine yapışmış sosyetik güzel etiketinden kurtulmak için popüler bir influencer olma yoluna girmiştir.

Öte yandan kendisi gibi zengin bir ailenin çocuğu ola başarılı ekonomist İlker ile bir dargın bir barışık nişanlılık geçirmektedir.

Dizide İrem karakterine hayat veren oyuncu ise en son Sefirin Kızı adlı diziden aşina oluğumuz, Deniz Işın'dır.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın 28 Mayıs 1992 İzmir'de doğmuştur, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı.

Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi.

Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almıştır.

Şimdilerde ise "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırmaktadır.