Masumiyet'in İsmail'i Ertuğrul Postoğlu kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler..

FOX TV’nin reyting rekorları kıran Masumiyet dizisinde İsmail karakteri, son bölümde İlker'in yaptıklarını gördüğünü söylemesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Masumiyet İsmail kimdir?

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde 'İsmail Ilgaz' rolüyle yer alan oyuncu hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla yayımlandığı günden itibaren dikkat çeken dizinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken, 'Masumiyet dizisi İsmail kimdir? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında, nereli?' gibi sorular da merak konusu oldu.

Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Büyük Selçuklu dahil olmak üzere birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmaktadır.

Peki, Masumiyet dizisi İsmail kimdir? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Masumiyet dizisinin İsmail'i Ertuğrul Postoğlu'na dair bilgiler..

MASUMİYET İSMAİL İLGAZ KİMDİR?

İsmail ılgaz, işi ailesinden önce gelen eski toprak kurt bir iş insanıdır. Kendini sıfırdan var edip meşakkatli yollardan sınıf atlayan İsmail için mensubu olduğu topluluk, ailesinden bile daha önemlidir.

ERTUĞRUL POSTOĞLU KİMDİR?

25 Ocak 1967 tarihinde Malatya'da doğan Ertuğrul Postoğlu, 30 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda birçok oyunda yer almış ve 2019 yılında emekli olmuştur.

32 yıldır birçok yerli ve yabancı film, dizi seslendirmekte ve bunun yanı sıra TV ve radyolarda reklam seslendirmeleri de yapmaktadır.

27 yıldır Kanal D'nin kurumsal tanıtım sesi olan Ertuğrul Postoğlu, oyunculuk kariyerini 2014-2016 yıllarında yönetmenliğini önce Cevdet Mercan sonra da Altan Dönmez'in üstlendiği ''Paramparça'' dizisi ile televizyona taşımıştır.

Daha sonra Diriliş Ertuğrul, Fi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Elimi Bırakma, Payitaht ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol almıştır.

İlkay Özdin Postoğlu ile evli olan Ertuğrul Postoğlu'nun bu evliliğinden Öykü ve Zeynep adında iki kız çocuğu vardır.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

İki Arada Bir Yerde/ Oyuncu - 2015

Kısasa Kısas/ Oyuncu - 2015

Shakespeare/ Oyuncu - 2013

Mefisto/ Oyuncu - 2009

Bir Ata, Krallığım!/ Oyuncu - 1997

Bir Tutkunun Yüzyılı/ Gazeteci 2 - 1992

ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş: Ertuğrul (Bahadır Bey, 2017-2018)

Paramparça (3 Sezon, Yıldırım, 2014-2016)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Fırtınalar (1995)

Beyaz Peçeli Kadın İstanbul'da (Kacakçı, 1989)

SESLENDİRDİĞİ FİLMLER