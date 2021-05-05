Masumiyet'in Umut'u Ozan Kaya Oktu kimdir? Tüm oklar üzerinde..

Masumiyet dizisinde Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesi ekran karşısındakilere şoke etkisi yaşattı. Umut karakterini canlandıran Ozan Kaya Oktu ise merak konusu oldu.

Fox TV ekranlarında izleyicilerle çarşamba akşamları buluşmaya devam eden Masumiyet dizisinde hikaye iyice derinleşiyor.

Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesi ekran karşısındakilere şoke etkisi yaşattı. Ela'nın davasına dahil olan Umut'un gerçekten konuyla bir ilgisi olup olmadığı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Dizide Umut karakterini genç oyuncu Ozan Kaya Oktu canlandırıyor. Peki, Masumiyet'in Umut'u Ozan Kaya Oktu kimdir? İşte biyografisi..

MASUMİYET UMUT

Ela'ya platonik olarak aşık olan Umut, her daim güvenli bir liman, vefalı ve fedakar bir dosttur. Duyguları kadar vicdanı da güçlüdür.

OZAN KAYA OKTU KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Ozan Kaya Oktu, 1996 yılında dünyaya geldi. İstanbul Film Akademisinde Nazan Kesal'dan ve Hilal Saral'dan oyunculuk eğitimleri alan Ozan Kaya Oktu Tiyatro Teras'ta hem görev aldı hem de eğitimini sürdürdü.

Birçok tiyatro oyununda oynamış olan Ozan Kaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kez 2016 yılında Vurgun dizisinde, sonra 2018'de Payitaht Abdülhamid dizisinde, 2021'de Masumiyet dizisine dahil oldu.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR