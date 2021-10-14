Euro
10.6413
0.93%
Dolar
9.1714
1.03%
Altın
529.5
1.14%
Borsa
1.416
0.18%
Bitcoin
524.696
5.22%
EXEN Coin
22.00
0.77%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Masumiyet'ten Kırmızı Oda'ya 2'nci isim! 'Betül' karakteriyle dönüyor...

    Yeni hikayeleriyle kaldığı yerden devam eden Kırmız Oda, kadrosuna bir ismi daha ekledi. Süreyya Güzel, Betül karakteriyle diziye konuk olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Masumiyet'ten Kırmızı Oda'ya 2'nci isim! 'Betül' karakteriyle dönüyor...

    TV8 ekranlarında cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, Doktor Hanım ve danışanlarının hikayeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

    2. sezonda kadroya birçok isim konuk olurken, Masumiyet dizisinden 2. transfer haberi de geldi.

    Süreyya Güzel, Psikiatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışmanlığında çekilen dizinin kadrosuna katıldı.

    KIRMIZI ODA'NIN BETÜL'Ü

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreyya Güzel, Melek Seven ve Deniz Gürlek’in yazdığı dizide Betül rolüne hayat veriyor.

    Burak Tamdoğan’la karı kocayı canlandıran Güzel, son olarak Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan “Masumiyet”te avukat Beril rolüyle hikâyeye yön vermiş ve etkili oyunculuğuyla adından söz ettirmişti.

    Masumiyet ten Kırmızı Oda ya 2 nci isim! Betül karakteriyle dönüyor... #1

    Masumiyet ten Kırmızı Oda ya 2 nci isim! Betül karakteriyle dönüyor... #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir