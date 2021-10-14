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- Masumiyet'ten Kırmızı Oda'ya 2'nci isim! 'Betül' karakteriyle dönüyor...
Masumiyet'ten Kırmızı Oda'ya 2'nci isim! 'Betül' karakteriyle dönüyor...
Yeni hikayeleriyle kaldığı yerden devam eden Kırmız Oda, kadrosuna bir ismi daha ekledi. Süreyya Güzel, Betül karakteriyle diziye konuk olmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 16:04
TV8 ekranlarında cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, Doktor Hanım ve danışanlarının hikayeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
2. sezonda kadroya birçok isim konuk olurken, Masumiyet dizisinden 2. transfer haberi de geldi.
Süreyya Güzel, Psikiatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışmanlığında çekilen dizinin kadrosuna katıldı.
KIRMIZI ODA'NIN BETÜL'Ü
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süreyya Güzel, Melek Seven ve Deniz Gürlek’in yazdığı dizide Betül rolüne hayat veriyor.
Burak Tamdoğan’la karı kocayı canlandıran Güzel, son olarak Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan “Masumiyet”te avukat Beril rolüyle hikâyeye yön vermiş ve etkili oyunculuğuyla adından söz ettirmişti.