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Masumiyet'ten Kırmızı Oda'ya 2'nci isim! 'Betül' karakteriyle dönüyor...

Masumiyet'ten Kırmızı Oda'ya 2'nci isim! 'Betül' karakteriyle dönüyor...

Yeni hikayeleriyle kaldığı yerden devam eden Kırmız Oda, kadrosuna bir ismi daha ekledi. Süreyya Güzel, Betül karakteriyle diziye konuk olmaya hazırlanıyor.