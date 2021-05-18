Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı: Esat ölecek mi?

Masumlar Apartmanı dizisinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Han’ın yaptıkları bir bir ortaya çıkarken Esat’ın durumu ise en büyük merak konusu oldu.

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı, izleyenlerin nabzını yükseltti.

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı dizinin yeni bölümünde en çok merak edilen konuların başında; Anıl’ın Esat’ı kafasına taşla vurduktan son ölüp ölmediği geliyor.

Gülben'e takıntısı olan Anıl, Esat'ın kafasına taşla vurmuş ve onu yerde hareketsiz bırakmıştı.

İzleyenler Esat'a ne oldu diye kaygılanırken, yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı bu soruyu, Eyvah Masumlar Apartmanı Esat öldü mü sorusuna bıraktı.

Peki Esat öldü mü, Uğur Uzunel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? İşte ayrıntılar..

Masumlar Apartmanı 34. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI ESAT ÖLECEK Mİ?

Masumlar Apartmanı Esat karakterini Uğur Uzunel oynamaktadır. Gülben'in içindeki güzelliği keşfeden Esat, yavaş yavaş ona ısınmış en sonunda da sevgisini itiraf etmişti.

Anıl'ın kafasına bir taşla vurduğu Esat yerde hareketsiz kalmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Gülben'in "Esat" çığlıklarını duyuyoruz. Fragmanda Esat'ın durumuna dair başka bir ipucu yok.

Yani Esat'ın ölüp ölmediğini, yada farklı bir sakatlıkla karşılaşıp karşılaşmadığını yeni bölümde anlayacağız. Masumlar Apartmanı Esat'ı oynayan Uğur Uzunel'in diziden ayrıldığına dair bir bilgi, paylaşım da bulunmuyor..