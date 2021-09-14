Masumlar Apartmanı 38. bölüm ön izleme: Bugün hava çok güzeldi Naci...

Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile bugün ekrana gelecek ancak bölümün ön izlemesi yayınlandı. Safiye'nin Naci'ye gün boyu yaptıklarını anlatması ise seyirciyi duygulandırdı. 38. bölüm ön izleme...

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı, yeni sezonu ile başlıyor.

Geçtiğimiz sezon İnci'nin hayatını kaybetmesi ile sezon finali veren dizi, yeni bölümleriyle yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Melisa Şenolsun dahil olurken, Naci karakterinin ise fragmanda yer almaması dikkati çekti.

Yayınlanan fragmanın ardından yeni bölüm öncesi ön izleme görücüye çıkarken, Safiye'nin Naci'ye gün boyu yaşadıklarını anlatması ve İnci'den bahsetmesi ise seyirciye duygusal anlar yaşattı.

İşte Masumlar Apartmanı 38. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 38. bölüm ön izleme VİDEO

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi. Han, İnci'nin kaldığı otele gitti.

Hamile olduğu ortaya çıkan İnci, kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi.

Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı. İnci'nin, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine ise diziye Melisa Şenolsun dahil oldu.