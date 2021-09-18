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    Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Naci'den Safiye'ye mektup

    Yeni sezonu ile nefes kesen Masumlar Apartmanı'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Naci'nin Safiye'ye gönderdiği mektup dikkati çekti. İşte Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 22:27
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 22:28
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    Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Naci'den Safiye'ye mektup

    Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı TRT'nin iddialı dizilerinden birisi olan Masumlar Apartmanı, geçtiğimiz hafta yeni sezonu ile başladı.

    Dikkati çeken ve her bölümü ile sosyal medyada gündem olan dizinin yeni sezonuna Melisa Şenolsun dahil olurken, Han'ın İnci'ye olan özlemi ise herkesi duygulandırdı.

    Geçen haftaki bölümün her dakikasında seyirciler Safiye'nin yanında Naci'yi ararken, yayınlanan son fragmanda Naci'den gelen mektup dikkati çekti.

    Yayınlanan son fragmanda, Naci'nin hasta yatağında Safiye'yi kavuşmayı beklediği görüldü.

    Naci'nin Safiye'ye yazdığı mektupta, "Az kaldı Safiye'm. Okyanuslarca özlüyorum seni." ifadeleri yer aldı.

    İşte Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı...

    Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı VİDEO

    Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Naci den Safiye ye mektup #1

    KADROYA BİR OYUNCU DAHA

    Dizi Doktoru'nun haberine göre, Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna "4N1K" ile adını duyuran Gözde Mutluer katıldı.

    Melisa Şenolsun'un ardından Masumlar Apartmanı'na dahil olan 29 yaşındaki oyuncunun dizide sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı iddia edildi.

    Masumlar Apartmanı 39. bölüm fragmanı yayınlandı: Naci den Safiye ye mektup #2

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