Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum, ölme baba!

Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı: Senden ilk defa bir şey rica ediyorum, ölme baba!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 40. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmana, Han'ın ''Ölme baba!'' sözleri damga vurdu. İşte Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Han'ın hastane yatağında yatan babasına, ''Orada eğer İnci ile karşılaşırsan iyiymiş de, kendini bırakmamış de dayanıyormuş de.'' dedikten sonra, ''Senden ilk defa bir şey rica ediyorum, ölme baba!'' sözleri yürek sızlattı.

Öte yandan İnci'nin mezarı başında ağlayan Han'a İnci'nin dedesi sarılıp destek olmaya çalıştığı görülüyor. Safiye babası için gözyaşı dökerken bütün aile kötü anlar yaşıyor. İşte Masumlar Apartmanı 40. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 40. Bölüm Fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir.

Rüya sadece Han’ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.