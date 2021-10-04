Masumlar Apartmanı 41. bölüm 2. fragmanı: Esat ve annesi Gülben'i ailesinden istiyor!

Masumlar Apartmanı dizisinin 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Esat ve annesi, Gülben'i ailesinden istiyor. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm 2. fragmanı...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurmuştu. Dizinin yeni bölümünde ise Esat ve annesi, Gülben'i istemeye geliyor. Ancak heyecanlanan Gülben, isteme sırasında çok zor anlar yaşıyor.

Fragmanda Han, Safiye'ye destek olmaya çalışırken Safiye, duyduğu klarnet sesiyle heyecanlana kapılıyor. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm 2. fragmanı...

Masumlar Apartmanı 41. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder.

Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.