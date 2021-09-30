Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı: Gülben çeyiz hazırlıklarına başlıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Gülben'in ''Ben Esat'a evlenme teklifi ettim.'' sözleri damga vurdu. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 41. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Gülben'in herkesin kahvaltı masasında olduğu anda, ''Ben Esat'a evlenme teklifi ettim.'' sözleri damga vurdu. Gülben'in açıklaması tüm aileyi şoke ederken Hilmi Baba'nın ''Nerede görülmüş kız tarafının teklif ettiği?'' sözleri izleyicileri gülümsetti.

Öte yandan ne yapacağını bilemeyen Gülben'in yardımına ablası Safiye koşarken çeyiz hazırlıklarının başladığı görülüyor. İşte Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 41. Bölüm Fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez.

Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya, bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder.

Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.