Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Han'ın eski nişanlısı Ceylan ve Naci dönüyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Safiye'nin aşkı Naci ve Han'ın eski nişanlısı Ceylan dönüyor. İşte Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan ve başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Safiye'ye geri dönen Naci'nin, ''Sana geldim Safiye.'' sözleri dikkati çekerken Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın da geri döndüğü görülüyor.

Yeni bölümde, Esat, Gülben'den vazgeçmezken, Naci ve Ceylan'ın dönüşü Safiye ve Han'ın hayatında yeni bir sayfa açıyor.İşte Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 42. Bölüm Fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.