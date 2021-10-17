Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı: Han Ceylan'ı gözetliyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı gözetlediği görüldü. İşte Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, son bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında, gelin bohçası alışverişi için eltileriyle dışarıya çıkan Gülben, alışveriş esnasında çıldırır ve eltilerinin arkasından konuştuklarına şahit olur.

Han, Naci'nin kitapçı açmasıyla ilgili konuşurken Gülben, ''Ne olur ben senin yanından ayrılmayayım.'' diyerek Safiye'nin dizlerine kapanır.

Eski nişanlısı Ceylan'ı gözetlemeye başlayan Han'ın, ''Bir insan hiç mi değişmez ya?'' sözleri dikkati çekerken Safiye, kardeşlerine sarılarak herkesi şaşırtır. İşte Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 43. Bölüm Fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben, utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.

Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.