Masumlar Apartmanı 43. bölüm ön izleme: Safiye büyük aşkı Naci'nin kollarında!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Naci ve Safiye arasında yaşanan gerginlik dikkati çekti. Naci'nin yanından ayrılmak isteyen Safiye ayağını burkarken, Naci ise onu kucağında taşıdı.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam 43. bölümü ile ekranda olacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Safiye büyük aşkı Naci'ye çöplerle dolu evi gösterdikten sonra apartmanda tartışma yaşandığı görüldü.

Safiye apartmanda tartışmaya başladığı Naciye, "Bana dokunma" derken, Naci ise " Sana çok aşığım Safiye. Seni bir daha görememekten ödümün patladığı geceler oldu.

Korkudan uyuyamadım. Sen şimdi karşıma geçmiş bana 3-5 tane çöp poşeti gösterip, gözümü korkutuyorsun öyle mi?" dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından Safiye sinirle merdivenden inerken, ayak bileğini burktu.

Canı yanan Safiye'ye yardım etmek isteyen Naci onu kucağına alarak, merdivenlerden indirdi. İşte Masumlar Apartmanı 43. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 43. bölüm ön izleme İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben, utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır?

Naci'ninse bambaşka bir planı vardır. Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.

Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.