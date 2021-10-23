Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Safiye Esat'ın evinde kriz geçirip bayılıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Gülben'in gelin evine giden Safiye, fenalık geçiriyor. İşte Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın her bölümü sabırsızlık bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 44. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Hikmet baba, ''Bu eve gelenin hayatı sönüyor bunu en iyi sen biliyorsun Han.'' derken Esat, Gülben'i çok sevdiğini fakat Derenoğlulları'nın kurallarıyla oynamayı kabul etmediğini söylüyor.

Öte yandan Safiye, Gülben'in evden gelin çıkacağını söylerken Gülben, gelin gittiği evde alay konusu olduğunu itiraf edip ablasına meydan okuyor.

Bu duruma sinirlenen Safiye, Gülben'in gelin evine gidiyor ve herkesin içinde annesinin hayaliyle kavga edince kriz geçirip bayılıyor. İşte Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 44. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir.

Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.