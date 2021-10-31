Masumlar Apartmanı 45. bölüm 2. fragmanı: Naci, Safiye'ye sırt çevirdi!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dzinin yeni bölümünde, Naci ile Safiye'nin arası bir kez daha açılıyor. İşte Masumlar Apartmanı 45. bölüm 2. fragmanı..

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 45. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Esat'la Safiye hakkında konuşan Hikmet Baba'nın, ''Geç kaldık. Şimdi de biz acele ettiriyoruz kıza düzelsin diye. Düzelemez!'' sözleri dikkati çekti.

Tedavi olmak için Doktor Manolya Hanım'ın yanına giden Gülben, ''Zor olmak beni sevmek.'' derken, annesiyle dertleşen Esat'ın, ''Seviyorum ben onu ya!'' diyerek ağlaması yürekleri sızlattı.

Öte yandan Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın, ''Çöpten Masallar'' adlı bir kitap çıkarması, Ceylan'ın psikiyatrist olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.

Safiye ile konuşan Esat'ın, ''Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya hani. İşte şimdi onun hakkını verdin!'' dedikten sonra sırtını çevirip gitmesi fragmana damga vurdu. İşte Masumlar Apartmanı 45. bölüm 2. fragmanı...

Masumlar Apartmanı 45. Bölüm 2. Fragman VİDEO

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır.

Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler.

Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.