Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanı: Gülben, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım'ın kliniğinde!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Kırmızı Oda ve Binnur Kaya sürprizi yaşanacak. İşte Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanı...

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Memduh'un, Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor.

Yeni bölümde, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 'Doktor Hanım' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.

Fragmanda, Doktor Hanım'ın yanına giden Gülben'in "Acaba beni düzeltebilir misiniz?" sözleri dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 45. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır.

Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler.

Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.