Masumlar Apartmanı 45. bölüm ön izleme: İlk defa biri beni duydu abla!

Masumlar Apartmanı 45. bölüm ön izleme: İlk defa biri beni duydu abla!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan 45. bölüm ön izlemesinde; Gülben ablası Safiye'ye doktora gittiği anları anlattı. Gülben, "Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, salı günlerine ambargo koydu.

Herkes tarafından izlenen ve sevilen dizi reyting rekorları kırmaya devam ederken, 45. bölümün ön izlemesi görücüye çıktı.

Yayınlanan ön izlemede; Safiye ve Gülben arasında geçen gergin konuşma izleyenlerin dikkatini çekti.

Tedavi olmak için doktora giden Gülben, hissettiklerini ve orada yaşadıklarını Safiye'ye anlatmak istedi.

Gülben, "Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla. Harika bir hayatım yok ama olabilir. Çünkü çok iyi geldi bana biliyor musunuz?" dedi.

Gülben'in bu sözleri Safiye'yi sinirlendirirken, Gülben ise ablasına onu affettiğini söyledi. İşte Masumlar Apartmanı 45. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 45. bölüm ön izleme İZLE

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir.

Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır.

Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir.

İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir.

Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.