Masumlar Apartmanı 46. bölüm 2. fragmanı: Gülben ve Esat evlenmek için nikah dairesinde!

Masumlar Apartmanı 46. bölüm 2. fragmanı: Gülben ve Esat evlenmek için nikah dairesinde!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Naci'nin Safiye'ye sırtını çevirdiği görülürken, Gülben ve Esat evlenmek için nikah dairesine geldi. Han ise eski nişanlısı Ceylan'ı eve kilitledi.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun yazdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, Salı günlerinin en çok izlenen dizisi oldu.

EDHO'nun final yapmasıyla Salı günlerine iyice ambargo koyan dizi, bu hafta 46. bölümüyle ekranda olacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanda; Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı eve kilitlediği ve sergisine gitmesine izin vermediği görüldü.

Kırmızı Oda'yla birleşen dizide Doktor Hanım'a tedaviye gelen Gülben ise Safiye hakkında konuşurken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Naci ve Safiye arasında soğuk rüzgarlar eserken, Gülben ve Esat evlenmek için büyük bir adım attı. İşte Masumlar Apartmanı 46. bölüm 2. fragmanı...

Masumlar Apartmanı 46. bölüm 2. fragmanı İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye’yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye’ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris’in getirdiği bir haber Naci’yi bambaşka bir çıkmaza sürükler.

Han, her zamanki gibi “kontrol edebileceği” sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya’yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye’nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat’a rest çeker.

Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben’le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.