Masumlar Apartmanı 49. bölüm fragmanı: Başınız sağ olsun Safiye Hanım!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Han'ın sinirlenip evi dağıttığı anların dikkat çektiği fragmana, ''Başınız sağ olsun Safiye Hanım!'' sözleri damga vurdu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı, 30 Kasım Salı akşamı 49. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Safiye Ceylan'a Han'ı terk etmesinden dolayı kızarken Ceylan ise kendini savunur. Ceylan'ın sözleri, ikili arasında yaşananlar konusunda merak uyandırır.

Han, ''Sen benim içimde öyle büyük bir delik açtın ki... Dünya kadar yer vardı orada ve ben hepsini İnci'ye verdim.'' diyerek Ceylan'a olan kızgınlığını dile getirir.

Naci, Safiye'nin ellerini tutarak artık yol kat etmeleri gerektiğini söylerken Han ise Safiye'ye, ''Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.'' diye kızar.

Öte yandan Han'ın bir anda sinirlenip her yeri dağıtması evde kaos oluştururken ''Başınız sağ olsun Safiye Hanım!'' sözleri, yeni bölüme dair heyecanı katbekat artırdı. İşte Masumlar Apartmanı 49. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 49. Bölüm Fragmanı VİDEO