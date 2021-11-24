Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme: Naci ve Safiye'nin en büyülü anı!

Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme: Naci ve Safiye'nin en büyülü anı!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Naci ve Safiye'nin aynı evde olduğu görüldü. Ateşi olduğu için Safiye'nin yanından ayrılmayan Naci, onu alnından öptü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, dün yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel gibi isimlerin yer aldığı diziye, Aslıhan Gürbüz dahil oldu.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkan Gürbüz, Han'ın eski nişanlısı Ceylan'a hayat veriyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın eve geldiği ve Safiye ile yüzleştiği görüldü.

Safiye, "Eğer Han'la siz yine... Düşük bir ihtimal ama başka kimseyle şansı yok. Onu biliyorum. En baştan sevemez kimseyi. Yeni birini alamaz oraya.

Ama sen zaten oradaydın. Bir mumya gibi. Hiç gitmedin. Mumyalar ölmez ama lanetlidir.

Yine aynı şeyi yapmayacağına, terk edip gitmeyeceğine söz verirsen eğer bu sefer engel olmam size." dedi.

Ceylan bu sözler karşısında neden Han'dan ayrıldığını ve uzun bir süre sonra neden yeniden geri döndüğünü anlattı.

Dizi bu gelişmelerle sona ererken, son yayınlanan fragmanda; Naci ve Safiye'nin aynı evde olduğu görüldü.

Naci o anlarda Safiye'nin durumunu anlamak için ateşini ölçmek istedi. Ancak Safiye ateş ölçeri alamayacağını belirtti.

Bunun üzerine Naci, Safiye'yi öperek ateşinin olup olmadığını anlamaya çalıştı. İşte Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 49. bölüm ön izleme İZLE