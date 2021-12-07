Masumlar Apartmanı 50. bölüm 2. ön izleme: Gülben'den herkesi ağlatan sözler!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni ön izlemesinde; Esat'ı kaybetmek istemeyen Gülben, tüm cesaretini topladı ve babasının yanına geldi. Esat'ın babası ile yüzleşen Gülben, herkesi duygulandırdı.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam yeni ölümü ile yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden ünlü isimler yer alırken, her bölümü ise beğeni topluyor.

Dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek ancak bölüm öncesi ön izleme yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede Gülen tüm cesaretini toplayıp Esat'ın babasına gitti. Gülben'i oldukça sert karşılayan baba,"Sen ne cesaretle buraya geliyorsun?" dedi.

Gülben bu anlarda gözyaşlarını tutamazken, "Hiçbir cesaretle. Hiç yok cesaretim. Çok korkuyorum." dedi. İşte Masumlar Apartmanı 50. bölüm 2. ön izleme...

Masumlar Apartmanı 50. bölüm 2. ön izleme İZLE