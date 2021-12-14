Masumlar Apartmanı 51. bölüm ön izleme: Yüzüğümü hangi açıdan göstersem acaba...

Masumlar Apartmanı 51. bölüm ön izleme: Yüzüğümü hangi açıdan göstersem acaba...

Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 51. bölüm ön izlemesinde; Safiye'nin evlilik teklifi aldığını söylemeye çalışması ve yüzüğünü Gülben'e gösterme çabaları izleyenleri gülümsetti.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı, bu akşam yeni bölümü ekranda olacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde; Safiye'nin yüzüğünü Gülben'e göstermek için büyük çaba harcadığı görüldü.

Şekilden şekilde giren Safiye bir türlü Gülben'e yüzüğü fark ettiremezken, o anlar izleyenleri güldürdü.

Bir süre sonra yüzüğü fark eden Gülben sevinç çığlıkları atarak, ablası Safiye'yi evlilik teklifi için tebrik etti.

Ancak bu mutluluk fazla uzun sürmedi ve Safiye'nin teklifi henüz kabul etmedim demesi, Gülben'i kızdırdı. İşte Masumlar Apartmanı 51. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 51. bölüm ön izleme İZLE