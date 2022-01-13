Masumlar Apartmanı 54. bölüm fragmanı: Safiye ve Naci sonunda evleniyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Safiye ve Naci nişanlanıyor. Esat'a bir adım daha yaklaşan Gülben ise tüm aileyi toparlama peşindedir.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 18 Ocak Salı akşamı 54. bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin merakla beklenen 54. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Safiye ve Naci'nin nişanlandığı görüldü. Naci'nin, ''Safiye'm bugün evleniyoruz.'' sözleri ise fragmana damga vurdu.

Esat'a bir adım daha yaklaşan Gülben, tüm aileyi toparlama peşindedir. İşte Masumlar Apartmanı 54. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 54 . Bölüm Fragmanı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir.

Gülben ise apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir.

Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.